天心許茹芸情陷歐巴 韓國媳婦相見歡
藝人許茹芸、天心因戲相識，老公也都是韓國人，許茹芸3日晚在社群網站臉書（facebook）貼出與天心合照，直呼韓國媳婦相見歡，一起「情陷歐巴」，在首爾相聚。
許茹芸與韓籍老公崔栽誠（Mr. Big）結婚3年多，婚後定居首爾；天心去年11月在臉書宣布閃婚，與拍戲認識的韓國攝影師金榮敏結婚。
昨晚，許茹芸在臉書貼出與天心聚餐合照，照片中兩人笑得開心，天心擁抱依偎許茹芸。
因拍攝偶像劇「來我家吧」結緣相識，許茹芸說，「在台北我們也是鄰居，時不時還會在路上遇見對方，沒想到最後我們也一起『情陷歐巴』，在首爾相聚。」
許茹芸表示，「恭喜妳親愛的，看到妳如此幸福快樂，好替你們開心，之後來首爾，有空就...來我家吧」；藝人許瑋甯留言「情陷歐巴，感覺是可以是部片」；許茹芸回覆說「是不是，下次等妳來喔」。1060204
(中央社)
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