農委會換首長 郝龍斌：觀察美豬是否進口

行政院昨天公布內閣局部改組名單。宣布參選國民黨主席的副主席郝龍斌今天說，衛福部、農委會首長換人，未來政府是否開放美豬進口，值得觀察。

郝龍斌上午出席國民黨台北市黨部第三區新春團拜活動前受訪表示，行政院長林全要了解民眾心聲，做讓民眾有感的事情，不是換幾個內閣閣員來轉移焦點。

他認為，昨天的內閣改組太過草率，由行政院發言人徐國勇來宣布，而不是林全出來跟大家解釋改組的內容，說明政務官為什麼被換掉、新政務官的施政方向為何等。

郝龍斌說，新的政務官能不能做好，是心態問題，以年金改革為例，沒有人反對改革，但不尊重軍公教的決議，不讓大家有尊嚴做這件事情，政策要成功還是有很大問題。

郝龍斌也批評，總統蔡英文的表姐林美珠出任勞動部長，「用人唯親本來就不好」。1060204

(中央社)