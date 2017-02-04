台商赴中國染H7N9 病重住加護病房

疾管署今公布今年首例H7N9境外移入個案，患者是一名69歲台商，1月底到中國大陸廣東工作時發燒，今確診H7N9，仍在加護病房，呼籲計畫前往中國大陸的民眾提高警覺。

疾管署副署長羅一鈞今天表示，中國大陸近期H7N9病例持續增加，台灣方面自2013年起已累積5例個案，患者均在中國大陸遭感染，且僅有1例接觸活禽。

羅一鈞指出，這名69歲台商是高雄人，今年1月23日到中國大陸廣東工作時出現發燒、畏寒症狀，曾於當地就醫，1月25日回台後，隔天到醫院就醫並通報疑似新型A型流感，但相關檢驗結果均為陰性，也沒有發燒症狀，就醫後給予抗病毒藥劑便返家自主健康管理。

但該名患者1月29日開始出現發燒、咳嗽有痰、呼吸喘等症狀，再度就醫診斷疑似肺炎，2月1日住院再次通報新型A型流感，第2次才驗出H7N9陽性，目前仍意識不清，在加護病房治療。

羅一鈞說，衛生單位已針對相關接觸者調查及造冊，患者在中國大陸同事6人中，有2人出現上呼吸道症狀，經就醫後症狀均已緩解，另2名家屬目前無疑似症狀，衛生單位共將追蹤108人健康狀況。

疾管署指出，中國大陸往年11月至隔年5月為流行季，本季12月及1月病例快速攀升，自去年10月以來，已有261例H7N9流感病例，目前累計病例數為歷年同期最高。

疾管署呼籲，1月正是H7N9流感高峰期，無論是當地台商或是計劃前往該地區的民眾均應提高警覺，務必落實洗手等個人衛生措施，避免接觸禽鳥類與出入活禽市場；食用雞、鴨、鵝及蛋類要熟食以避免感染。

返國入境時如出現發燒、咳嗽等類流感症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員，返國後如出現上述症狀，應戴上口罩儘速就醫，並告知醫師接觸史及旅遊史，相關資訊可至疾管署網站（http://www.cdc.gov.tw），或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。1060204

(中央社)