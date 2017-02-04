擋川普行政命令 美法官發全國暫緩令
美國總統川普禁止7個人口大多數為穆斯林國家的旅客入境，對這項行政命令，西雅圖1名聯邦法官今天發出暫時的全國性禁令，這是川普這項爭議性措施所遭受到的最嚴重打擊。
法新社報導，華盛頓州檢察長佛格森（Bob Ferguson）提出告訴後，美國聯邦地區法院法官羅巴特（James Robart）頒布這道暫時禁令，並且在佛格森這項訟案受到法庭充分研究檢討前，在美國全國維持效力。
川普禁令28日生效後，其他州聯邦法官也曾表示反對，不過，羅巴特所作裁決至今影響最深。
在此之前，佛格森曾提出告訴，主張川普行政命令中的某些關鍵條文無效。川普這項行政命令無限期禁止敘利亞難民進入美國；伊朗、伊拉克、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞與葉門公民也不得入美，為期90天；包括敘利亞在內，其他國家難民也禁止入境120天。
佛格森在羅伯特作出裁決後表示：「憲法在今天勝利了、「沒人能凌駕於法律之上，即使總統也不例外。」
華盛頓州州長英斯利（Jay Inslee）歡迎這項裁決，並稱之為「重大的勝利」，但他也警告，推翻川普行政命令這場戰役尚未劃下句點。（譯者：中央社周莉芳）1060204
(中央社)
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