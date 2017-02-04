戲劇成績亮眼　陳庭妮擺脫花瓶原罪

陳庭妮拍攝雜誌封面。（Marie Claire 美麗佳人提供）

陳庭妮拍攝雜誌封面。（Marie Claire 美麗佳人提供）

陳庭妮拍攝雜誌封面。（Marie Claire 美麗佳人提供）

陳庭妮拍攝雜誌封面。（Marie Claire 美麗佳人提供）

陳庭妮拍攝雜誌封面。（Marie Claire 美麗佳人提供）

陳庭妮登上Marie Claire 美麗佳人2月封面，也接受雜誌訪問。9年前，因好玩參加模特兒選拔比賽，徹底改變了她的人生，接著從模特兒轉型演員，陳庭妮坦言過程不少挫折，也常受質疑及否定，她用努力當上偶像劇小天后，去年她更以《失控謊言》入圍金馬最佳新人獎，成功證明自己不只是個漂亮的花瓶。

身高175公分，陳庭妮18歲時奪得模特兒比賽冠軍，說：「模特兒還是有原罪，大家覺得模特兒只是漂亮的花瓶、有外表沒內容，我會想用時間證明我們是容器，我們是可以裝載東西的。」過去常會有冷嘲熱諷「妳那麼高，要怎麼幫妳配男主角？」讓她一度對身高蠻自卑，還會習慣性駝背，或是穿上最平的娃娃鞋，希望自己矮一點、平凡一點，但後來想通，知道應該愛自己的現狀，如果連自己都否定自己，那我就不亮眼了。

(中時)