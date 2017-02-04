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美軍下一代悍馬 抗彈耐炸火力強

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美軍新越野車JLTV正在進行各種測試，奧許科斯的構型較貴，但是性能好、故障少因此得標。(圖/奧許科斯公司)

美國軍方正在設計接替悍馬車(Hummer)的下一代越野運輸車稱為JLTV，這種新車將具備高速度、耐震懸吊以及額外的裝甲，讓它能夠敵方的槍彈和地雷。除此之外還安裝致命的30公釐機炮，使它有極佳的反擊火力。

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「偵察戰士報」(Scout Warrior)介紹，美國陸軍與海軍陸戰隊現役的悍馬車是在1985年服役，至今已達30年，因此美軍準備在未來以新越野運輸車JLTV來取代。奧許科斯防衛公司(Oshkosh)在2015年取得了JLTV的標案，JLTV全重為6.4噸，寛度與悍馬差不多，但是配備可調懸吊使JLTV在平時要比悍馬高出一截，可調懸吊與自動充氣輪胎是由微電腦控制，因應車輛在不同的環境，比如沙地、泥地、坡地等複雜地型當中進行調整與改變，保持它的機動性能。該車以300馬力的柴油機為動力，最高時速可達時速112公里。

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JLVT比悍馬車還大，但是不得大於C-130寛度，從圖片看來幾乎已達極限。(圖/美國陸軍)

因應新時代的戰場環境，現代的戰場威脅從敵方正規軍，變成神出鬼沒的游擊隊與武裝恐怖份子，因此越野車將面臨更多難以預料的無人機、詭雷、地雷、迫擊炮與火箭彈，使得JLTV需要有更耐炸與更好的防護性。JLTV在無外在裝甲的情況已經有極佳的抗彈性，它還配有模塊化裝甲來加強，當然在不必要時也可以取下，使車輛的重量降低。

除了安全性之外，它還有很強的火力，除現有的40公釐榴彈發射器與1.27公釐機槍(俗稱50機槍)以外，美國陸軍還考量安裝更強大的武器，比如30公釐機炮。這麼巨大的機炮在以往是安裝在裝甲戰鬥車上，若是在越野車上使用需要獨立的電機系統，因此車上有570安培交流發電機，能夠產生高達1萬瓦的電力。事實上，由於車載電源需求的增加，除了可以提供給機炮使用之外，還可以供應給戰場指揮管理系統(C4ISR)套件，以及衛星網路相關裝備，也就是說車輛也可以成為指揮車以及機動偵察車。

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JLTV必須能被美國CH-53、CH-47運輸直升機所吊裝。(圖/美國陸軍)

JLTV能夠在標準條件下，由CH-53與CH-47直升機來吊運，也可以由C-130運輸機快速運送，做為快速機動部署的方式。目前該車正在大量生產中，預計美國陸軍需要5萬台，陸戰隊也會有接近1萬台的需求。現在美國陸軍取得7輛樣車做為各型武裝的測試，今年還會有100多台加入測試。

(中時電子報)

文章來源：Army JLTV Armed With Lethal 30mm Cannon

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關鍵字：悍馬30公釐機炮JLTV地雷
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