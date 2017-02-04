國是會議 法官律師票選代表6日起跑

司法改革國是會議進行籌備，司法院、中華民國律師公會全國聯合會預計6日起，透過投票選出法官與律師代表。

國安會諮詢委員林峰正日前表示，司改國是會議分「意見徵集」、「分組會議」、「總結會議」等三階段，目前意見徵集已完成；分組會議預計分5組，將於20日展開，為期約3個月，每一個分組，每2週開一次會議。

總統府表示，分組會議的出席代表共75人，包括10名法官、10名檢察官、10名律師、5名法律學者，以及40名「非法律人」代表；法官、檢察官及律師共30名代表中的二分之一，由票選產生。

其中，5名法官票選代表，將由全國法官投票產生，預定6日起在全國各法院設立投票箱，一審法院選出代表3人，二、三審法院各選1人。

司法院指出，司改國是會議票選法官代表候選人，一審法院有台北地方法院法官兼庭長吳冠霆、桃園地方法院法官毛松廷、台中地方法院法官賴恭利、雲林地方法院法官邱瑞裕、高雄地方法院法官陳明呈以及高雄少年及家事法院法官李明鴻。

二審法院候選人則是台灣高等法院法官陳憲裕；三審法院候選人為最高法院法官兼院長鄭玉山、最高行政法院法官兼庭長吳東都。

票選律師代表部分，律師全聯會指出，這次參選的律師包括有李宜光、林瑞成、許美麗、魏早炳、吳光陸、嚴庚辰、林國泰、施秉慧、黃旭田、張菊芳、尤伯祥、紀亙彥、林志忠等13名律師，將在6日起，把8700多張選票寄出。

總統府指出，其餘非票選出席代表，除由司改國是會議籌委會的委員推薦外，並函請在意見徵集期間，曾提供建議的41個民間團體推薦人選，再由籌委會討論決定，而司改國是籌委會，預定在13日再召開一次司改國是會議籌備委員會，確定分組會議的分組出席代表及議題清單。1060204

(中央社)