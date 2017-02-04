國文作文用英文寫 學測閱卷頭大

學測非選擇題閱卷近日展開，國文科引導寫作部分，有一位考生全篇用英文寫，讓閱卷老師相當頭大，將開會討論如何給分。

今年引導寫作是「關於經驗的N種思考」，國文科閱卷召集人、台師大國文系教授顏瑞芳表示，可能是少子女化的關係，學生從小就受到很好的督導，懂得從日常生活中的經驗去學習和思考，整體而言表現的不錯。

不過還是有一些讓人頭大的卷子。顏瑞芳指出，一位考生全篇都用英文寫作，閱卷老師無法評分，只好先退件放到最後處理。

顏瑞芳表示，題目沒有特別要求用中文寫作，但這畢竟是國文科，全篇用英文寫，這麼多年來也是第一次發現。要由大考中心開會討論如何給分，幫忙翻成中文也是可能的選項。

另外，也有一人把「關於經驗的N種思考」寫成兩篇作文。顏瑞芳說，考生可能犯了誤解題意的錯誤，但畢竟有完成答題，閱卷老師會選其中一篇來決定分數高低。

學測國文科107年將有大變革，作文和選擇題分開考，各80分鐘。顏瑞芳表示，作文部分分成兩大題，都需長篇論述，可能一篇知性，一篇感性，希望考生兼具兩種能力。

顏瑞芳說，80分鐘內要寫兩篇長篇，的確會有點「趕」，高中考能要多訓練一下時間分配，不能把60分鐘都用在同一題，另一篇只剩20分鐘來寫。1060204

(中央社)