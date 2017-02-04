繼加州之後 西雅圖法院亦反川普移民禁令

簽署禁止7國公民入境的命令而惹上風暴的川普，如今將面對法院對他的反撲。（圖/美聯社）

繼前日加州聯邦地區法院（United States District Court）發出凍結川普（Donald Trump）移民禁令後，同在西岸的華盛頓州（Washington state）亦做出最新判決，西雅圖聯邦法官羅伯茲（James Robart）發出臨時禁止令（Temporary restraining order），要求包含華盛頓州與明尼蘇達州（Minnesota）2地暫停執行川普禁止中東7國入境的行政命令。西雅圖是微軟、星巴克等大企業的總部所在地，此舉不僅獲得州檢察長（State Attorney General）和州長的支持，更可能掀起更大一波的政治風暴。

據《芝加哥論壇報》（Chicago Tribune）報導，川普對中東7國發出的入境禁令，如今引發全美愈來愈大的反對風暴，繼加州法院發出凍結該行政命令後，華盛頓州的西雅圖聯邦地區法院今也發出臨時禁止令，要求華盛頓州與明尼蘇達州當局暫停執行總統命令，讓那7國公民能依法入境美國。簽署禁止令的法官羅伯茲表示，「這個國家正面臨不可挽回的傷害，我希望這紙禁止令能帶起全國的迴響。」對於法官的決定，華盛頓州州長英斯利（Jay Inslee）和州檢察長費格遜（Bob Ferguson）都表示大力支持。

西雅圖的聯邦地區法院法官羅伯茲，今發出臨時禁止令要求暫停執行川普的移民禁令。（圖/Managing Intellectual Property網站）

川普的禁令，引發各地的抗告與抗議活動，更讓美國的穆斯林深感憂慮。（圖/美聯社）

川普簽下對伊朗、伊拉克、葉門、敘利亞、索馬利亞、蘇丹和利比亞7國公民入境的禁令，同全面中止對敘利亞難民的收容計畫，此舉掀起美國國內大企業和諸多民眾的反彈。由於該命令屬於行政命令（executive order），若法院或國會不認同，移民禁令是能被打破的。在谷歌（Google）等大企業的資金援助下，從華盛頓州開始，包含加州、維吉尼亞州、夏威夷州和麻州等4地陸續出現對川普禁令的凍結與抗告其違憲案件，按照目前的趨勢，恐怕會有愈來愈多州迎來此類抗告訴訟。

華盛頓州州檢察長費格遜。（圖/美聯社）

擁有多家如微軟、亞馬遜等跨國大企業總部的西雅圖，非常不樂見於此種移民限制，他們認為此舉不僅造成社會對立，更會傷及無辜的民眾。州檢察長費格遜更認為，該禁令不只違反憲法，更會傷害華盛頓州的居民、經濟和教育體制。然而對於羅伯茲法官的判決，國土安全部（Department of Homeland Security）第一時間尚無公開回應，司法部則仍在研擬相關對策，而美國海關（U.S. Customs and Border Protection）已允許西雅圖的航空公司放行持有簽證的7國公民。

(中時電子報)