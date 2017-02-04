劉樂妍接大陸贊助 臉書直誇「國貨」品質保證

劉樂妍發言引發網友爭議。(圖/劉樂妍臉書)

女F4前團長劉樂妍近期前往大陸發展，因為發表「遼寧艦護台論」，引發正反兩派在網路上隔空交火，讓她知名度暴增，昨日竟在臉書發文大讚「國貨」好用，再度引發爭議。

劉樂妍近來工作重心轉移至大陸，加上強調自己是中國人，近期工作邀約不斷，更因接下大陸品牌粉餅贊助，更發文澄清一改大陸貨都是劣質品的刻板印象，她透露之前在台灣的時候，只要看到包裝上寫簡體字，就直覺認為是劣質品，直到去大陸工作之後，才知道大陸自製能力令人瞠目結舌，就連水果都可以做出來，在用完產品後才驚覺不僅CP值爆表，就連價格都是經濟實惠，直呼「國貨」品質真是No.1，不過部分網友仍看不慣她的作風，嘲諷「等到爆炸你就知道了」。

(中時電子報)