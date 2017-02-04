鹿港汽車零件倉庫火警 波及一民宅
彰化縣鹿港鎮頭崙巷一間存放汽車用品零件的倉庫，4日清晨6點傳出火警，火勢迅速蔓延波及緊鄰民宅，所幸屋內睡夢中男子及時逃出，並未釀成傷亡，疑似是屋主清晨出門前拜拜點火不慎，詳細起火原因仍有待警消釐清。
今天清晨天還未亮，起火的鐵皮倉庫就冒出陣陣濃煙與熊熊火光，與隔鄰受火勢波及的透天厝住宅，屬於同一屋主，火警發生時，屋主兒子仍在睡夢中，所即時自行逃出，無人傷亡；民宅一樓慘遭大火波及，透天厝外觀整棟也被濃煙燻得焦黑。
彰化縣消防局第三大隊長施順仁指出，消防局共出動消防人員32，各式車輛14輛趕往搶救，40分鐘內就將大火控制，所幸無人傷亡，但火勢一發不可收拾，約30坪大的倉庫，內部又堆滿易燃的汽車零件相關用品，倉庫已全部燒毀，損失仍在估算中。
屋主向警方表示，他每天清晨出門賣香菇前都習慣先到有供奉神明的倉庫裡拜拜，懷疑是點香的打火機火並未完全熄滅才引發火勢，不過警消表示，詳細起火原因還需要進一步調查。
施順仁說，屋主在菜市場工作，每天出門前都會先拜拜，懷疑是祭祀不慎引起火災，隔壁親友發現倉庫冒出濃煙與大火，趕緊打119報案，並叫醒睡夢中的親友及時疏散，但2層樓高的鐵皮倉庫已付之一炬。
(中時)
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