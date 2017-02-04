川普民調失準 這些原因是關鍵

美國總統川普上任2週後的民調支持度偏低，不過川普陣營仍信心滿滿。美國主流媒體與民調機構自初選起即低估川普的人氣，可能導因川普支持者傾向不公開表態等。

川普支持者是否傾向不願表態？是否不願面對真人訪員？或口是心非，在調查中說支持民主黨，進投票站卻投給川普？這些都是民調研究員極欲瞭解的現象。

哥倫比亞廣播公司（CBS）今天公布川普（Donald Trump）執政2週後的民調顯示，40%受訪者認可他的施政表現，48%不認可，美國有線電視新聞網（CNN）的數字則為44%與53%。

美國主流媒體與民調機構錯誤預測總統大選結果，讓民調專家成為笑柄，民調可信度沉底。川普的民調自參選即被低估，實際支持度似乎高於數字表象。

網路媒體Politico分析，哥倫比亞廣播公司、美國有線電視新聞網和蓋洛普（Gallup）民意測驗中心，均由真人電話訪員進行調查，時間在川普簽署入境美國禁令後，可以預見不認可的數字會偏高。

但如果不用真人，使用網路或電腦程式進行調查，結果可能不太一樣。

共和黨的民調專家麥勞克林（John McLaughlin）指出，受訪者在網路調查中比較可能誠實，因為不必和真人對話。

路透社與哈芬登郵報（Huffington Post）透過網路，就美國民眾對禁止7國民眾入境美國的行政命令調查顯示，支持者百分比高於反對者。

民調公司拉斯穆森報告（Rasmussen Reports）以電腦程式進行電話訪問，結果同樣大不相同，認可川普施政的受訪者為54%，不認可為46%。但美國主流媒體多認為拉斯穆森報告為右派機構，多不使用其調查結果。

不過Politico由過去調查經驗分析，真人訪員與網路調查結果未必有差距。

無論如何，川普的民調從18個月前起即是失準狀態，當選後各方仍是各說各話。白宮發言人史派瑟（SeanSpicer）面對川普民調偏低的詢問表示，去看拉斯穆森報告。1060204

(中央社)