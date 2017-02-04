政院換4首長 林全：已調整完

行政院3日晚間宣布4部會首長人事調整，行政院長林全今天到台東訪視老人養護中心回答媒體提問時表示，已調整完，檢討過目前情況，希望這樣調整能讓行政院團隊運作更順暢。

林全今天上午到台東訪視財團法人私立柏林老人養護中心時，媒體提問會不會有下一波的人事調整？林全答覆說，已經調整完了，換上來的同仁也是希望能夠讓團隊繼續運作得很好，沒有其他特別考量。

林全表示，衛福部長林奏延很早之前就表示工作告一段落要離開，內閣調整也是很早前就跟林奏延提過。林奏延在農曆年前請假到美國和家人團聚，年後因考慮立法院開議，所以儘快處理這件事情，沒有其他特別考量。

另外，對於林美珠接任勞動部長，因為是總統表親，是否遭議內舉不避親？林全說，人事案大家都可以用各種角度批評，但考量誰來可以把工作做得更好，就找哪一位。

林全指出，內閣同仁每個都很努力，過去同仁表現其實也都非常不錯，對他們的努力，一方面表示感謝，一方面也是認為他們的努力是應該被肯定的。就像球隊一樣，上場打球也要下場休息，所以他們並沒有離開團隊，換上來的同仁也是希望能夠讓團隊繼續運作得很好。1060204

(中央社)