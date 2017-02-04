69歲台商赴廣東染H7N9 目前意識不清

疾管署今公布今年首例H7N9境外移入個案，患者是一名69歲台商，1月底到中國大陸廣東工作時發燒，今確診H7N9，目前仍意識不清在加護病房治療。衛生單位已針對相關接觸者調查及造冊，共將追蹤108人健康狀況。(中新社)

我國H7N9確定病例列表。(疾管署提供)

疾管署今公布今年首例H7N9境外移入個案，患者是一名69歲台商，1月底到中國大陸廣東工作時發燒，今確診H7N9，目前仍意識不清在加護病房治療。衛生單位已針對相關接觸者調查及造冊，共將追蹤108人健康狀況。

羅一鈞指出，這名69歲台商是高雄人，今年1月23日到中國大陸廣東工作時出現發燒、畏寒症狀，曾於當地就醫，1月25日回台後，隔天到醫院就醫並通報疑似新型A型流感，但相關檢驗結果均為陰性，也沒有發燒症狀，就醫後給予抗病毒藥劑便返家自主健康管理。

但該名患者1月29日開始出現發燒、咳嗽有痰、呼吸喘等症狀，再度就醫診斷疑似肺炎，2月1日住院再次通報新型A型流感，第2次才驗出H7N9陽性，目前仍意識不清，在加護病房治療。

羅一鈞說，患者在中國大陸同事6人中，有2人出現上呼吸道症狀，經就醫後症狀均已緩解，另2名家屬目前無疑似症狀。

(集團連線報導)