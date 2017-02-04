計程車司機性侵女大生重判 計程車也查扣

49歲洪姓計程車司機，前年8月在台中市南屯區搭載一名女大生至朝馬轉運站，卻一路將車開到烏日區溪岸路附近偏避路段停車，在後座性侵女大生得逞，還恐嚇：「我是通緝犯，不要告訴別人！」台中高分院依加重強制性交罪重判11年徒刑，並認定計程車是性侵作案工具須查扣。

前年8月16日晚上7時許，女大生在南屯區五權西路叫計程車要到朝馬轉運站，要搭巴士返回南部讀書，沒想到竟然「誤上賊車」。

女大生上車後，計程車沿五權西路往西走，洪男開到74號快速道路後，竟轉往南下車道，一下子將車子開到烏日區溪岸路偏僻處。

洪男停車後，先從駕駛座伸手撫摸女大生胸部，女大生反抗動手撥開；洪男聽到狗吠不停，又將車子趕往其他地方，直接跑到後座對女大生性侵得逞。事後恐嚇被害人：「我是通緝犯，不要將此事告訴別人！」當晚9點42分，才將被害人載回朝馬站，交還手機並交付1000元喝令其下車。

洪男事後辯稱，當天有喝酒很多事忘了，但記得與女大生性交易，還交付3000元。台中高分院審理後，認定為洪男推卸之詞，依加重強制性交罪判11年徒刑。

再者，合議庭認為，「利用駕駛供公眾或不特定人運輸之交通工具之機會」強制性交者，應加重處罰；其立法宗旨，是因藉駕駛供公眾或不特定人運輸交通工具機會，便利其侵害他人性自主權，既陷被害人於孤立無援，難以求救處境，致受侵害之危險倍增，增加社會大眾對交通安全疑懼，因此判決沒入原未扣案的犯罪工具計程車。

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(中時)