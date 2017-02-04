貝克漢假面善人？Email遭公開 做公益只為授勳

貝克漢私人信件遭駭客公開，他遭爆做善事攏係假！（圖／達志影像）

前足球明星貝克漢自從退役後，他生活重心都在家庭與慈善事業上，他「人帥又善良」的形象深植在粉絲心中。不過昨他被踢爆做善事攏係假，貝克漢的私人信件被駭客公開，內容包含他沒得到騎士勳章，怒嗆評選委員是一群「婊子」！形象大傷。

貝克漢多年來總給人親切印象，且包含替兒童募資、探望重災區等，一直給人慈善家的感覺，沒想到現在有駭客聲稱取得他的私人電子郵件，沒想到裡頭顯示出他對4年前沒能拿到「騎士勳章」耿耿於懷，不僅罵評選委員會是「不懂賞識的婊子」，更質問「到底是誰決定的？」還酸溜溜表示「如果我是美國人，早在10年前就能拿到！」

除此之外，電子郵件也顯示出，貝克漢過去曾在亞洲出席公益活動時，要主辦單位支付他6685英鎊（約27萬台幣）的商務機票費用，但其實贊助商已經替他提供私人飛機。就連先前他的公關建議他在聯合國餐會捐款100萬美元，都被貝克漢拒絕，據傳他曾嗆不願自己的錢用在此！

消息曝光後，不少網友嗆貝克漢根本就是「假面善人」，不過他透過發言人澄清，強調信件內容是遭駭，且被竄改過。

(中時電子報)