遭繼父性侵 印度姊妹外牆寫字求救
印度一對未成年姊妹遭繼父性侵和虐待長達5個月，向家人和鄰居求助都無人理會，最後她們在棚屋外牆寫字求救，因繼父不識字，最後姊妹都獲救。
印度中部馬德雅省（Madhya Pradesh）德瓦斯（Dewas）一對姊妹，姊姊11歲、妹妹9歲，在母親死後，遭繼父性侵與虐待。
姊姊告訴「印度斯坦時報」（Hindustan Times），繼父嘗試多次強暴她，她只好離家出走，但每次都不得不為了妹妹返家。
姊姊開始穿五層衣服希望阻止繼父性侵，同時向家人和鄰居求救，但都未獲理會。
在求助無門下，因為繼父不識字，3個星期前，這對姊妹開始在自己居住的棚屋外牆寫字求救。
其中一段話寫道：「媽媽，請保護我們的榮譽。為什麼妳把我們留在地獄？妳知道我們發生什麼事了嗎？請給我們力量消滅爸爸。」
一名路人經過看到這些文字，告訴當地非政府組織「Childline」，這對姊妹終於在1月29日獲救，而繼父則遭警方逮捕。
全案正按照法律程序調查、處理中。1060204
(中央社)
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