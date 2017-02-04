學測英文看圖寫作 有人寫多元成家

學測英文科作文今年考看圖寫作，主要是全家開心出遊，卻掃興地遇到塞車和人潮，但也有考生腦袋靈活，寫成遇到「多元成家」的集會活動，全家一起停下來參與。

英文科閱卷召集人、台師大英語系教授陳秋蘭說，英文作文是四格漫畫，前三格引導學生寫出出遊遇到塞車，到了目的地也是人山人海，很貼近學生的生活經驗。第四格則是給了一個問號，讓考生自行想像發揮。

陳秋蘭說，大部分考生都能描述因應之道，例如正面地轉換心情，或是乾脆改變方向，「雖然無法到達目的地，全家人在一起也是一種度假的方式」。

也有人取材較特別，陳秋蘭提及，有考生寫一群人聚集在市政府前，對「多元成家」議題表達看法，頓時從全家出遊變成全家參與遊行，思考正反觀點及尊重的議題。

陳秋蘭表示，英文作文要求文長至少120個單詞，字數明顯不足扣1分。考生只要能依題意合理說明每個圖片的情境和後續發展，內容組織及文字使用沒有太多錯誤，就能拿到不錯的分數。1060204

(中央社)