日防相盼美防長訪日韓 深化安全關係

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日本防衛大臣稻田朋美今天表示，她希望美國國防部長馬提斯（James Mattis）上任以來的首度海外出訪，也就是本週訪問南韓與日本的行程，能深化3國的安全關係。

路透社報導，稻田是在與馬提斯會談前做了以上表示，馬提斯昨天與日本首相安倍晉三會面時重申美國對美日安保條約的承諾。

稻田表示：「亞太地區的安全情勢日益嚴重，」並說她希望強化日本與美國的聯盟。

她進一步指出：「南韓是非常重要的鄰國，」「我希望透過馬提斯國防部長的來訪，進一步深化日本、南韓與美國3國之間的防衛合作。」（譯者：中央社許湘欣）1060204

(中央社)