黨魁選舉 郝龍斌：新人不一定不如舊人
宣布參選國民黨主席的副主席郝龍斌今天指出，能讓黨進步、讓民眾有感的就是最好的領導人，「新人不一定不如舊人」，看誰是新人、誰是舊人。
國民黨主席洪秀柱昨天出席台北市黨部新春團拜時指出，台北市現在什麼德性，跟以前比「新人不如舊人好」，引發外界聯想是否暗指黨主席選舉，不過，洪秀柱說，黨主席要選最好的，希望媒體不要有其他聯想。
郝龍斌上午出席國民黨台北市黨部第三區新春團拜活動前受訪表示，關鍵不是新人或舊人的問題，洪秀柱把他跟現任台北市長柯文哲比較，民眾自有公平評斷，郝龍斌說，誰能讓黨進步就是最好的領導人，整個過程不是誰說誰好、說誰不好就夠了，要讓選民有感，由選民選擇。
媒體追問，所以新人不一定不如舊人？郝龍斌說，「當然新人不一定不如舊人，看誰是新人、誰是舊人」。
郝龍斌致詞時也表示，國民黨不能只罵民進黨，而是要提出超越民進黨的想法和看法，透過這些想法和看法得到民眾的支持認同，當初他推動核災食品公投就是這樣想法，未來如果他當黨主席，也是朝此方向繼續努力。1060204
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。