黨魁選舉 郝龍斌：新人不一定不如舊人

宣布參選國民黨主席的副主席郝龍斌今天指出，能讓黨進步、讓民眾有感的就是最好的領導人，「新人不一定不如舊人」，看誰是新人、誰是舊人。

國民黨主席洪秀柱昨天出席台北市黨部新春團拜時指出，台北市現在什麼德性，跟以前比「新人不如舊人好」，引發外界聯想是否暗指黨主席選舉，不過，洪秀柱說，黨主席要選最好的，希望媒體不要有其他聯想。

郝龍斌上午出席國民黨台北市黨部第三區新春團拜活動前受訪表示，關鍵不是新人或舊人的問題，洪秀柱把他跟現任台北市長柯文哲比較，民眾自有公平評斷，郝龍斌說，誰能讓黨進步就是最好的領導人，整個過程不是誰說誰好、說誰不好就夠了，要讓選民有感，由選民選擇。

媒體追問，所以新人不一定不如舊人？郝龍斌說，「當然新人不一定不如舊人，看誰是新人、誰是舊人」。

郝龍斌致詞時也表示，國民黨不能只罵民進黨，而是要提出超越民進黨的想法和看法，透過這些想法和看法得到民眾的支持認同，當初他推動核災食品公投就是這樣想法，未來如果他當黨主席，也是朝此方向繼續努力。1060204

(中央社)