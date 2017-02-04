泰國計程車司機禮讓過馬路 竟被狗騙了
泰國一名計程車司機好心禮讓一隻後腿不便的流浪犬過馬路，但後來發現被騙了，網友分享這一段影片，竟有574萬人次瀏覽。
泰國一名網友近日分享一則有關流浪犬過馬路的影片，網友們熱烈回應，短短兩天就有571萬餘人次瀏覽，影片中一條白色的流浪犬拖著不便的後腿過馬路，只見到牠拖著後腿慢慢地走在馬路上，往來的機車都未停下來讓牠。
直到一輛計程車停下禮讓牠過馬路，但牠似乎不想離開，計程車司機於是下車看個究竟，結果流浪犬看到有人過來，竟然立即站起後腿迅速離開。網友們紛紛留言說，被牠騙了，還有獸醫師解釋指出，流浪犬可能是後腿皮膚癢或有其他疾病，導致牠必須以拖行方式止癢。
這一則有趣的影片也讓多家泰國媒體廣為報導，網友們則又好氣又好笑，但持續分享這一則新聞。1060204
(中央社)
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