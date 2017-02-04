沒蜜月期 川普上任首次民調落後前輩

美國總統川普宣誓就職已經2週。目前為止，這位新科總統的施政方式顯然沒能讓美國民眾買單。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據CNN/ORC最新民調，53%受訪者不贊同川普施政方式，創下有這類民調以來，不贊同率最高的新當選總統。川普是唯一上任初期民調不贊同率高於贊同率的總統。

整體而言，44%受訪者贊同川普施政方式，較諸川普之前的最低水準51%，低了7個百分點。再者，強力不贊同川普總統施政的比例，則幾乎追上贊同的比例。43%受訪者對川普強烈反感。在川普的民調支持度中，受訪者黨派性涇渭分明。共和黨民眾贊同率90%，相較於民主黨的10%。

在這項民調中，川普的不贊同率居高，明顯和歷任總統不同。前總統雷根（Ronald Reagan）在1981年上任首次蓋洛普（Gallup）民調中，贊同率51%，和現在川普的44%，相差沒那麼遠，但雷根的不贊同率13%，遠低於川普的53%。

根據民調，川普上任前兩週推出的政策遭遇多數人的反對。大多數人反對川普上週行政命令中的旅行禁令，55%受訪者表示，他們視此舉意在禁止穆斯林進入美國。而且10人中有6人反對在美墨邊境築牆。

整體來說，47%受訪者表示，他們贊成未來90天禁止7個以穆斯林為主國家的公民入境美國，和暫停美國難民計畫120天，以及減少美國今年接受的難民總數。而有53%的多數受訪者表示，他們反對這項行政命令。在贊同受訪者中，每2人就有1人表示，他們希望行政命令擴及其他國家。1060204

(中央社)