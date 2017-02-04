高國輝扛中心棒次 澳洲移訓先找好球帶

中華隊備戰3月世界棒球經典賽，今天飛往澳洲移地訓練；中心打者高國輝認為，「熱身賽打好、打壞是其次，先把好球帶找回來比較重要」。

31歲的高國輝生涯打過世界盃、北京奧運8搶3資格賽、北京奧運、洲際盃、世界12強等國際大賽，但經典賽倒是第一次參加。

連3年拿下中華職棒全壘打王，高國輝3年季賽敲了91轟，這次出征澳洲移訓，總教練郭泰源點名，他與林智勝、林益全組成中心打線。

高國輝在2015年世界12強棒球賽，出賽4場共17打數敲6支安打，打擊率3成53，安打數在中華隊僅次王柏融、林智勝。

「循序漸進、不要受傷」是高國輝備戰經典賽的理念，他說就跟春訓的節奏一樣，一步一步調整，逐漸找回球感，熱身賽的成績是其次，最重要的是先找到好球帶，再來談之後的發揮。

中華隊過去1個月集訓重體能，接下來進入比賽模式，7日起與澳洲職棒隊伍比賽5場、回台灣與古巴隊比賽、之後到日本也有練習賽，一切都是為了3月7日起的經典賽，先後對以色列、荷蘭、南韓。

高國輝表示，熱身賽與澳洲、古巴、日本投手交手，在這個月內接觸3種不同的風格，是很好的練習機會，希望手感逐漸加溫，在3月7日正式比賽時，把狀況調整到最好。1060204

(中央社)