NBA》給足姚明面子 哈登領火箭OT險勝
眼見「前輩」姚明在中場休息時間舉辦球衣退役儀式，火箭「大鬍子」哈登當然不想讓勝利飛走！靠著哈登42分、12籃板與9助攻的準大三元，其中包含讀秒階段的連取5分，火箭驚險以121比117延長氣走公牛，給足姚明面子。
本來在姚明舉辦球衣退役儀式前，火箭打完上半場還以60比49領先，沒想到第3節隨即遭到公牛追平，甚至超前，幸好火箭仍把比賽逼入延長，到了延長賽完全就看哈登表演，尤其他在最後36.1秒完成「三分打」，一舉扭轉戰局。
除了哈登，艾瑞克戈登也替火箭貢獻21分，取代奈內先發中鋒位置的卡培拉14分、9籃板，阿里查10分，此役火箭陷入苦戰主因在於大個射手萊恩安德生手感超級冰冷，全場7投0中，不只得分掛零，更有5犯纏身。
公牛已算雖敗猶榮，因為陣中一哥吉米巴特勒因為右腳跟受傷缺陣，整體戰力下滑，卡特威廉斯「解凍」後先發，攻下全隊最高23分，另有9籃板、6助攻，泰吉布生20分，韋德19分、9籃板與6助攻，麥克戴摩12分。
(中時電子報)
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