MLB》道奇補牛棚 簽巨人前終結者拉莫

巨人前終結者拉莫。(美聯社資料照)

大聯盟官網今報導，道奇隊簽下33歲的巨人前終結者拉莫(Sergio Romo)。拉莫2013和2014年為巨人貢獻61次救援成功；2015年起改任第8局的布局投手(Setup man)；去年因前臂拉傷只出賽40場，投30.2局，拿下14中繼點，自責分率2.64。不過球團尚未證實此消息。

(中時電子報)