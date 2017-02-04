林全：不會有第二波人事調整
行政院昨天甫公布內閣調整名單，林全院長今天在台東表示，我們已經調整完了，不會有第2波調整，未考慮到是總統表親的因素；至於林美珠接任勞動部長，被批評內舉不避親，林揆表示，誰可以把工作做好就找誰，至於換下來的閣員，只是下場休息，並沒有離開團隊。
行政院長林全在內閣人事調整隔天，便到台東參訪私立柏林老人養護中心，被問到會不會有下一波人事調整時，我們已經調整完了，已經檢討過目前情況，希望這樣調整能讓我們團隊運作起來更順暢。
對於林美珠接任勞動部長，被國民黨員批評是內舉不避親，林揆說，人事案大家都可以用各種角度批評，但是我們的考量是誰來可以把我們工作做得更好，我們就找哪一位，與總統的表親沒有關係。
至於選在前衛福部長林奏延出國宣布新內閣，林揆說，很早以前就跟林部長提到過，因為林部長很早之前就表示過他的工作告一段落應該要離開、想要離開，當時也挽留他，請他再幫忙做一陣子。
林揆也提到，過去內問同仁表現其實也都非常不錯，對他們的努力，一方面表示感謝，他們的努力是應該被肯定的，但是這就像球隊一樣，球隊上場打球也會要下場休息，所以他們並沒有離開團隊，換上來的閣員也是希望能夠讓團隊繼續運作得很好，沒有什麼其他特別考慮。
(中時)
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