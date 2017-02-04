高雄陸客車禍 20人傷幸無大礙
高雄市鼓山區河西路、興隆路口今天上午發生一起載運中國寧波陸客的遊覽車自撞橋墩車禍，造成20人輕重傷，包含7名孩童，分送3家醫院；其中陸籍領隊洪璐頭部受傷，傷勢最重，緊急由市立聯合醫院轉高醫治療，須留院觀察；另送大同醫院的71歲老先生頸部疑似挫傷，經斷層掃描後須住院；其餘都輕傷無大礙，目前20人均沒有生命危險。
20名傷者分送大同醫院9人、高醫9人及市立聯合醫院2人；其中陸籍領隊洪璐（28歲）頭部有1個約0.8公分大的撕裂傷，經縫合無大礙，但電腦斷層掃描檢查，發現腦部左額葉下有挫傷型小出血，又有頭暈、嘔吐、想睡覺現象，但意識清楚。
聯合醫院院長賴文德認為，不能大意；經與急診室主任陳介凡商量後，中午緊急將洪璐轉院到高醫進一步由神經外科檢查。
其他傷患送診後，大同醫院醫務秘書陳芳銘說，送到該院有5女4男，其中1人頸部疑似挫傷須住院，另8人輕傷無大礙，可離院。
高醫急診部長劉耀華說，送該院有7名陸客（3女4男）及1名本地導遊，多為挫傷，生命徵象穩定，其中1名女性傷者下巴有約2公分撕裂傷，需縫合，會在急診室觀察，如果沒有進一步狀況發生，不需住院；而本地男性導遊後來才到院，額頭及手挫傷，無大礙。
市立聯合醫院醫療副院長魏淑儀說，送該院3人當中，除洪姓領隊轉院外，另74歲老先生腰部輕微挫傷，及1名71歲老太太膝蓋破皮，都是輕傷。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。