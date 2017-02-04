高雄陸客車禍 20人傷幸無大礙

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警消獲報到場，車上受傷旅客都已下車至路旁休息，初步估算3人重傷、18人輕傷，分送高醫、大同及聯合醫院。(劉宥廷攝)

高市河西一路、興樓路口旁的鐵路橋墩下涵洞限高2.8公尺， 陸客團遊覽車沒注意撞上去。(劉宥廷攝)

倪姓男導遊說，這輛遊覽車總共載有他加王姓司機、陸客共28人，這團寧波團是從桃園進出，來台旅遊6天，今天是第4天行程。(劉宥廷攝)

高雄市鼓山區河西路、興隆路口今天上午發生一起載運中國寧波陸客的遊覽車自撞橋墩車禍，造成20人輕重傷，包含7名孩童，分送3家醫院；其中陸籍領隊洪璐頭部受傷，傷勢最重，緊急由市立聯合醫院轉高醫治療，須留院觀察；另送大同醫院的71歲老先生頸部疑似挫傷，經斷層掃描後須住院；其餘都輕傷無大礙，目前20人均沒有生命危險。

20名傷者分送大同醫院9人、高醫9人及市立聯合醫院2人；其中陸籍領隊洪璐（28歲）頭部有1個約0.8公分大的撕裂傷，經縫合無大礙，但電腦斷層掃描檢查，發現腦部左額葉下有挫傷型小出血，又有頭暈、嘔吐、想睡覺現象，但意識清楚。

聯合醫院院長賴文德認為，不能大意；經與急診室主任陳介凡商量後，中午緊急將洪璐轉院到高醫進一步由神經外科檢查。

其他傷患送診後，大同醫院醫務秘書陳芳銘說，送到該院有5女4男，其中1人頸部疑似挫傷須住院，另8人輕傷無大礙，可離院。

高醫急診部長劉耀華說，送該院有7名陸客（3女4男）及1名本地導遊，多為挫傷，生命徵象穩定，其中1名女性傷者下巴有約2公分撕裂傷，需縫合，會在急診室觀察，如果沒有進一步狀況發生，不需住院；而本地男性導遊後來才到院，額頭及手挫傷，無大礙。

市立聯合醫院醫療副院長魏淑儀說，送該院3人當中，除洪姓領隊轉院外，另74歲老先生腰部輕微挫傷，及1名71歲老太太膝蓋破皮，都是輕傷。

(中時)