尋找17年前擁抱小男孩 陸女引發尋人熱

天津一名網友「小仙女呵呵呵呵呵」日前在微博上傳照片，尋找一位17年前擁抱她的小男孩，引發大陸網友轉發尋人，有網友指「這是童心，是美好的回憶」。

「小仙女呵呵呵呵呵」在微博上傳2張17年前已泛黃的照片，當中有幼時的她和另一個比她稍高的男孩。一張照片中，男孩擁抱著她，另一張照片，是兩人隔著玻璃門對望。

她在微博上寫道：「全天津尋找這個穿灰衣服的小男孩，1999年8月18號我兩歲生日在萬新村的好利來裡，我媽說他隔著玻璃門和我一直臉對臉，他媽媽一開門他就跑過來抱著我，要是能找到就好了」。

「小仙女呵呵呵呵呵」的微博在一天之內受到許多網友關注，有網友祝福「小仙女呵呵呵呵呵」可以和男孩重遇，發展成情侶。不過她表示自己已有男朋友，只是翻開這張照片，想單純的聯繫一下那個小男孩，「覺得挺可愛的」。

雖然也有網友開玩笑想要冒充照片中小男孩，有人笑稱「我想尋找20年前拿水槍襲擊我那個熊孩子」，但更多網友留言談到自己的類似經歷，也動念想要尋找兒時的玩伴或朋友。1060204

(中央社)