陸接觸川普家人 高碩泰：平常心看待

駐美代表高碩泰今天說，盼台美關係更深化。對於大陸接觸美國總統川普家人，他以平常心看待，至於是否有與川普家人互動，他說，雙橡園將舉行系列活動，歡迎所有朋友參與。

駐美代表處今晚舉辦春節團拜活動，高碩泰活動期間接受華文媒體記者訪問，除展望雞年台美關係的機遇與挑戰，也許下今年深化台美關係的3個優先目標。

台灣記者問，中國駐美大使館日前舉辦新春活動，川普的長女伊凡卡有出席，台灣是否也有與川普家族人士來往？

對此，高碩泰說，新年春節是全球華人喜氣洋洋的日子，對這類接觸，他平常心看待，而駐美代表處接下來待美國新政府各內閣首長及團隊就位後，會繼續保持聯繫，建立新的夥伴關係與密切合作，共創台美雙贏；對於是否有與川普的家人來往，高碩泰則說，這部分「略做保留」。

他還介紹駐美代表處今年將舉辦「雙橡園八十風華」一系列活動，希望各界共襄盛舉，也將邀請美國主流社會及各界人士參與。

記者追問，雙橡園系列活動是否會邀請川普的家人出席，高碩泰則指出，「我們歡迎所有的朋友」，依據活動不同的性質，邀請各方朋友參加。

他還說，立法院的台美國會聯誼會2月中將組團訪美，也會有活動並邀請各界朋友出席，而台美間這樣的互動，不須過度解讀。

他也對今年推動台美關係持續深化許下3個優先目標，包括「強化台美經貿關係」，能在雙邊現有架構下繼續推動；而在「台美安全與國防領域的合作」上，基於「台灣關係法」與「六項保證」，盼台灣在促進區域和平、穩定與繁榮上能扮演角色；另外是「台灣的國際參與」，從「有意義參與」到「更有意義的貢獻」，盼美國持續支持，讓台灣能更加貢獻國際社會。1060204

(中央社)