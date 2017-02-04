珍貴白海豚春節期間現身深圳海域

我要評比

珍貴的中華白海豚在春節期間現身於中國大陸深圳市附近海域，且有3條在海上「鬧新春」。

廣州日報今天報導，蛇口海事局海巡執法支隊支隊長宮福忠昨天說，年三十上午，在內伶仃島以東媽灣液貨船錨地附近水域，確實發現了3條白海豚。

宮福忠說，大年三十上午10時30分，他們正常按計畫巡航時發現了3條白海豚，它們跟著海巡船20多分鐘。

他們把白海豚在海中嬉戲的畫面拍攝了下來。

他說，他們在巡航時見過好多次白海豚，但是遊到這麼近、比較靠近港口海域還是第一次。

另據報導，有市民拍攝到3條白海豚在蛇口郵輪碼頭附近海域嬉戲，且看來是「一家三口」，2條成年豚和一條幼豚。

白海豚在廣東一帶備受保護。在香港，港府在白海豚生活水域進行的各項建設，包括港珠澳大橋，都會考慮到對白水豚生活環境的影響。

香港的一些環保組織也定期公布白海豚的情況，監視白水豚的生活環境是否受破壞。1060204

(中央社)