鳳凰城高球賽次輪 米克森氣吞2柏忌晉級
美國高球名將米克森在鳳凰城公開賽次輪的最後兩洞都吞下柏忌，雖仍獲晉級，但賽後他說「這實在很糟」。至於台灣高球選手潘政琮次輪交出74桿，合計146桿，遭到淘汰。
美國職業高爾夫巡迴賽（PGA tour）總獎金670萬美元（約新台幣2億800萬元）的鳳凰城公開賽（Waste Management Phoenix Open），當地時間2日起在美國的亞利桑那州開打。
米克森（Phil Mickelson）次輪從第10洞出發，後9洞他抓下2隻小鳥，吞下1個柏忌，回到前9洞後，他抓下3隻小鳥，但也吃下3個柏忌，表現有些起伏，尤其最後兩洞連吞2個柏忌最傷，但他仍以兩輪合計138桿，並列28名，獲得晉級。
46歲的老將米克森曾在1996年、2005年、2013年3度拿下此賽事冠軍，而他顯然對自己在次輪的表現不太滿意，「以連續2個柏忌結束這輪的比賽實在很糟」，米克森說。
這場比賽是米克森術後復出的第3戰，但他不以身體健康為藉口，「我找不到任何我不能晉級的理由」，米克森說。
上週在農保公開賽（Farmers Insurance Open）拿下並列第2的潘政琮，這次賽前獲得不少關注，首輪他打出2鳥、1鷹、5柏忌的72桿，次輪他打出1鳥、4柏忌的74桿，兩輪合計146桿成績，未能晉級。
韓國選手安秉勛（Byeong-hun An）次輪抓下6隻小鳥，吞下1個柏忌，連兩輪交出66桿；美國選手史蒂爾（Brendan Steele）次輪抓下4隻小鳥，沒有吞下柏忌，打出低於標準桿4桿的67桿，兩人同以合計低於標準桿10桿的132桿成績，並列領先。1060204
(中央社)
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