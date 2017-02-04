死亡率近4成 一次看懂H7N9

疾管署今天表示，一名69歲台商到中國大陸工作時，感染H7N9禽流感。疾管署副署長羅一鈞說，別以為H7N9只是一般流感，H7N9死亡率高達30%至40%，而且經常到重症才驗得出來。

疾管署表示，H7N9是2013年首次被發現的「新型A型流感」，鄰近國家中以中國大陸疫情最為嚴峻，每年的11月至隔年5月是流行季。

根據疾管署統計，中國大陸2013年流行季的H7N9個案為205例、2014年137例、2015年56例，但2016年12月及1月病例快速攀升，至今已累積高達261例，創下歷年同期新高。

H7N9禽流感和一般流感有何不同？羅一鈞說，一般流感病毒常侵犯上呼吸道，像是流鼻水、喉嚨痛等症狀，死亡率不到1%，通常只要檢驗第1次就能驗出。

H7N9則主要侵犯下呼吸道，初期會出現發燒、咳嗽及呼吸短促等症狀，和流感很相似，得透過旅遊史及醫師敏感度才能察覺，通常一週後，病情就會急轉直下，演變成嚴重肺炎，而且即便沒有慢性病史也可能成為重症患者。

羅一鈞指出，感染H7N9初期經常發生檢驗不出的情況，得等到病情惡化到肺炎，甚至插管後，咳出深部的痰，才驗得到病毒並確診，死亡率高達30%至40%。

羅一鈞說，H7N9主要途徑為禽鳥傳染人，但受感染禽鳥沒有任何症狀，看起來跟一般禽鳥一樣活蹦亂跳，無法進行撲殺，但一旦傳染到人類身上，病情就會相當嚴重，更可怕的是，過去台灣5名境外移入個案，4名都自述沒有禽鳥接觸史。

疾管署呼籲，目前中國大陸仍處於H7N9流感高峰期，無論是當地台商或是計畫前往該地區的民眾均應提高警覺，務必落實洗手等個人衛生措施，避免接觸禽鳥類與出入活禽市場。

此外，食用雞、鴨、鵝及蛋類要熟食以避免感染，返國入境時如出現發燒、咳嗽等類流感症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員；返國後如出現上述症狀，應戴上口罩儘速就醫，並告知醫師接觸史及旅遊史。相關資訊可至疾管署網站（http://www.cdc.gov.tw），或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001-922）洽詢。1060204

(中央社)