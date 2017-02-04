美日防相會談 聚焦中國、北韓軍事威脅

川普政府上台後首次的美日防相會談4日在東京召開，日本防衛大臣稻田朋美(右)與美國國防部長馬蒂斯(左)在會談中，針對來自北韓與中國的威脅升高表示擔憂，強調將合作加強美日同盟。(美聯社)

川普政府上台後首次的美日防相會談4日在東京召開，日本防衛大臣稻田朋美與美國國防部長馬蒂斯在會談中，針對來自北韓與中國的威脅升高表示擔憂，強調將合作加強美日同盟，以提高遏止力。馬蒂斯再度強調，釣魚台列嶼是在日本施政下的領域，是在《美日安保條約》第5條的適用範圍內。

稻田與馬蒂斯4日上午9時15分至10時40分（日本時間）在東京的防衛省舉行會談，稻田致詞時表示，「亞太地區的安保環境日漸嚴竣，加強美日同盟不僅對日本，對整個亞太地區的和平與穩定都是非常重要的。」、「（馬蒂斯）選擇日本為首訪國，展現出美國對亞太地區的參與與關心的程度，日本對此表示歡迎。」

兩人在會談後的聯合記者會上都強調，已針對「強固的美日同盟對亞太地區的和平與穩定十分重要」達成共識，馬蒂斯表示，美日同盟關係對亞太地區是不可或缺的，美國仍和過去長年來一樣重視美日同盟關係。馬蒂斯再度強調，釣魚台列嶼是在日本施政下的領域，是在《美日安保條約》第5條的適用範圍內。

稻田對此表示，「在周邊環境日漸嚴竣之下，能夠得到美國進一步的承諾，乃非常有意義的事。」、「反對任何損及日本施政的片面行動」。對於中國在南海填島造軍事據點之事，稻田表示，日本支持美軍透過「航行的自由作戰」加強牽制行動。

對於北韓的飛彈和核武的威脅問題，稻田表示，北韓頻仍發射彈道飛彈，感受到北韓的飛彈威脅已進入更進一步的階段，為因應北韓威脅，日美韓三國加強合作變得更形重要。

有關川普總統在選舉期間要求日本全額負擔駐日美軍經費之問題，稻田表示，會談中完全沒有提及駐留經費的問題，今後將依循現行法律，繼續與美國加強安保防衛上的合作。馬蒂斯則表示，「在駐留基地成本負擔方面，日本是其他國家的楷模。」日媒報導，日本負擔7成的美國駐軍經費，負擔比例是全球最高的。

(中時)