舒淇頻被傳有孕 馮德倫忍無可忍說真相！
影后舒淇和馮德倫情纏20年，終於在去年修成正果完婚，今年過年小倆口牽手返台回娘家，而舒淇近來衣著寬鬆，老被傳拚生成功，今(4日)稍早老公馮德倫終於忍不住在微博開口說真相，圈出自己被拍到的大肚子護妻說：「好明顯懷孕的是我啦！」
農曆新年假期結束，舒淇、馮德倫昨甜蜜現身機場，準備搭機返回香港，眼見被媒體拍到兩人合照，舒淇索性在IG首度分享和老公合影，引來大批粉絲按讚發愛心符號，舒淇半夜則解釋：「我不愛放閃，自己事自己知就好了，若不是被遇到，絕不讓自己閃到腰！」
而近來舒淇常因穿著寬鬆衣服、踏平底鞋，被傳懷孕成功，對此好友任賢齊口風很緊，反問：「她承認了嗎？還是你們想套我話？」而馮德倫剛剛打破沉默發聲，PO出自己被拍肚子微凸的照片說：「好明顯懷孕的是我啦！」網友則笑說：「看您為我舒淇女神懷孕哈哈哈，我就不計較你搶我女神了，你們要幸福」、「哈哈哈那恭喜你，希望你安心待產好好休養」、「早生雙胞胎，一人一個！」。
(中時電子報)
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