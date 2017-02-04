高雄撞橋墩 陸客團旅行社：團員均平安

高市河西一路、興樓路口旁的鐵路橋墩下涵洞限高2.8公尺， 陸客團遊覽車沒注意撞上去。(劉宥廷攝)

發生意外的陸客團由高雄世和旅行社接待，旅行社副總蔡如娟表示，所幸撞上橋墩時車速不快，連同陸籍領隊在內僅3人受到輕傷，其他客人在醫院檢查後，均恢復生龍活虎，下午討論過後，將決定是否繼續行程，或先留在高雄休息。

蔡如娟說，事發時旅行團才剛出發沒多久，司機不可能太過疲勞，據悉是因對當地路況不熟，轉彎時才撞上橋墩，幸好車速不快，撞擊力不大，因此26位團員只有陸籍領隊及另2位客人受到輕傷，其他客人毫髮無傷。

原本其他客人想回飯店休息，但旅行社為求謹慎，還是安排他們到醫院檢查，確認並無內傷問題。蔡如娟強調，外傳傷勢較重的陸籍領隊，她親自前往探視，確定沒有重大外傷，意識相當清楚，傷勢輕微。

她表示，該團原訂4日北上往台中，發生意外後，旅行社將待所有團員檢查完畢，再與他們討論接下來的安排，最快下午可繼續走行程，這起交通意外應不影響他們原訂離台時間。

高雄市旅行商業同業公會理事長吳盈良表示，「世和」是高雄在地老牌旅行社，原本專門做出境團，約5年前才轉做入境團，經營很平穩，至今從未發生重大意外。據了解，目前傷者分送3家醫院治療，若有需要，公會也將提供必要援助。

(中時)