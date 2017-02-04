台商染H7N9 防檢局：已加強防疫處置
疾管署公布首例H7N9境外移入個案為1名在廣東工作的台商；防檢局指出，國內雖曾在候鳥排遺中檢出低病原的H7N9亞型禽流感病毒，但與中國大陸的屬不同病毒株，目前已加強防疫處置。
疾管署公布今年首例H7N9境外移入個案，患者是一名69歲台商，1月底到中國大陸廣東工作時發燒，今天確診為H7N9，目前仍在加護病房治療。
疾管署日前曾派防疫醫師到中國大陸廣東了解H7N9疫情表示，目前疫情多跟活禽市場交易有關，因活禽市場交易熱絡，疫情應該會持續，中國大陸有提出相關防堵政策，疾管署會謹慎、密切注意疫情發展。
防檢局副局長施華泰表示，經統計我國從104年迄今，曾在104年從候鳥排遺檢出2件H7N9亞型禽流感病毒，經畜衛所分析確認，為一般流傳在野鳥族群的病毒分支，不具有高病原性病毒特徵。
施華泰解釋，排遺檢出的H7N9亞型禽流病毒與中國大陸廣東的H7N9亞型病毒屬不同株，是低病原病毒。
防檢局說明，將會在各港口及機場加強檢疫措施，嚴防港澳及中國大陸旅客攜入禽鳥類及其產品，並持續加強候鳥及家禽場監測工作，掌握禽流感疫情狀態，若發現可疑病例將依程序即時處置。1060204
(中央社)
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