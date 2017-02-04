川普新命令 點燃銀行改革法戰火

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美國總統川普今天下令檢討2008年金融危機後制定的銀行改革法，引發民主黨人士抨擊川普的命令缺乏實質內容，根本和華爾街的銀行家沆瀣一氣。

不過，這項命令雖無具體內容，卻被金融市場視為川普暗示政府將鬆綁銀行法規，帶動銀行股股價上揚。道瓊銀行類股指數收盤勁揚2.6%。

川普今天在白宮一場和摩根大通（JPMorgan Chase）執行長戴蒙（Jamie Dimon）等商業領袖的論壇中，透露新政府預期將大幅鬆綁「陶德佛朗克法」（Dodd-Frank）」。

前民主黨籍國會議員，同時也是2010年德佛朗克華爾街改革法（Dodd-Frank Wall Street reform law）共同提案人佛朗克（Barney Frank）指出，鬆綁法規牽涉很多，不是發布一項命令可以達到。

佛朗克告訴路透社，川普「沒經過國會這一關，無法對金融改革法進行任何實質改變」。他說：「這項命令中的文字不能起任何作用。只是告訴財政部，給他們一些東西去讀。命令的調性是削弱這項法規。」

川普和其他的陶德佛朗克法批評者認為，這項法規阻止金融機構放款。川普在和企業執行長的會議中說道，「很多人，還有我的朋友，經營企業有聲有色，卻不能貸款...就因為根據陶德佛朗克法，銀行不允許他們借貸。」1060204

(中央社)