又可入境美國 美航空公司解除登機禁令

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航空公司高層透露，西雅圖的聯邦法官發出全國性暫時禁令後，美國海關與邊境保護局已通知美國航空公司，可再次搭載上週遭行政命令禁止的旅客。

路透社報導，在今晚9時左右的電話會議中，海關及邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection）通知航空公司，恢復美國總統川普行政命令尚未實施前的運作方式；川普的行政命令暫時禁止難民與7個以穆斯林為主國家的公民進入美國。

該名未獲授權公開發言的高層表示，擁有適當簽證的這7國民眾，現在起可以搭乘飛美班機，因應這項改變，航空公司也開始更新網站公告。（譯者：中央社許湘欣）1060204

(中央社)