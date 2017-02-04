水情燈號轉綠燈 新北市籲民眾節約用水
春雨不如預期，水利署3日調整板新地區及林口地區水情燈號，由正常的藍燈調為稍緊的綠燈，石門水庫截至3日上午水位237.68公尺，有效蓄水量約1億4,532萬噸，蓄水量較近10年同期平均減少約1800萬噸，新北市呼籲民眾節約用水。
水利局指出，統計去年12月及今年1月石門水庫集水區累積降雨量僅分別為26毫米及21毫米，是歷年同期降雨量的35%及24%。且依中央氣象局未來氣候展望，未來一季北部降雨正常至偏少的機率較高。
因應水情狀況，市府將配合經濟部水利署、供水事業單位應及時掌握各水庫蓄水情形，持續要求台灣自來水股份有限公司向臺北自來水事業處購水，儘量避免使用石門水庫水源。另外市府設有三處水資源回收中心，提供回收水再利用，歡迎民眾多加取用。
(中時)
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