小黃司機車內燒炭 趴方向盤亡

台北市中山區建國北路3段4日發生一起燒炭意外，一名年約50歲的小黃司機倒在車內方向盤上，身體僵硬明顯死亡。（張鎧乙攝）

台北市中山區建國北路3段4日發生一起燒炭意外，消防局接獲報案，一名年約50歲的小黃司機倒在車內方向盤上，救護人員到場，發現司機座位底下有燃燒的木炭，其身體僵硬明顯死亡，交由警方處理，員警用白布覆蓋死者。

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