券商遭DDOS攻擊 刑事局介入查辦

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證券市場出現首宗大規模駭客攻擊，刑事局也介入偵辦。警方今天指出，阻斷式服務攻擊（DDOS）有「頻寬耗盡」及「系統資源耗盡」兩手法，已與台北市警方組成專案小組緝查中。

台灣證券市場爆發大規模駭客攻擊事件，造成多家證券商網路下單的對外網頁頻寬滿載，影響投資人進入券商網站下單的網頁速度變慢，無法順利完成交易。

刑事警察局偵九大隊長邱紹洲今天表示，遇到類似資安事件，會依照國家資通安全應變綱要立刻通報，初步了解目前受理的案件數約有7件。

邱紹洲說，目前初步了解，駭客的手法以寄送電子郵件方式，要求券商如果無法在指定時間內支付比特幣到特定帳戶，就會發動DDOS攻擊，目前已經與台北市警察局組成專案小組查辦當中。

偵九大隊二隊長陳詰昌表示，DDOS共有兩種攻擊手法，分別是「頻寬耗盡」及「系統資源耗盡」。

在此案中，駭客使用的是頻寬耗盡手法將伺服器癱瘓，警方已建議券商若遇DDOS攻擊時做流量清洗，並重新導入流量來預防下一次的攻擊。1060204

(中央社)