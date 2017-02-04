法院裁定移民禁令全國暫緩 白宮誓反擊
白宮今天誓言反擊聯邦法官針對移民禁令發出的全國暫緩令。美國總統川普簽署行政命令，禁止7個人口大多數為穆斯林國家的旅客入境，而西雅圖1名聯邦法官裁定全國暫緩執行。
白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）表示，川普的行政命令「合法適當」，並表示司法部將「盡早」要求緊急暫緩聯邦法院的命令。
史派瑟說：「總統命令意在保護國土，他擁有憲法的授權，以及保護美國人民的重責大任。」
史派瑟在原始聲明稿中稱聯邦法院的裁定「粗暴」，但更新版聲明稿已經移除這個字眼。1060204
(中央社)
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