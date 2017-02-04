綠委要改紙鈔國父像 洪秀柱：轉移焦點

民進黨立委擬修法讓國幣設計納入公民參與機制。中國國民黨主席洪秀柱今天表示，民進黨老是要拿這種意識形態的問題挑撥情緒、製造對立，是不是在轉移施政無能的焦點？

民主進步黨籍立法委員高志鵬日前在社群網站臉書（Facebook）發文指出，鈔票上還有孫文、蔣介石這些個人崇拜偶像甚至獨裁者，他認為紙鈔設計過程，應經公民參與來凝聚社會共識。將推動修改中央銀行法，設立「國幣（設計）委員會」，納入公民參與機制。但也遭國民黨立委許毓仁批評是沒事找事做、意識形態作祟。

洪秀柱上午出席台北市台山縣同鄉會新春團拜暨會員大會，會前受訪時表示，國內還有那麼多事情要去解決，這麼多國家大政、民眾希望立刻解決的問題，尤其是經濟方面要怎麼重新繁榮起來，大家都很著急，「這不就挑起其他沒有必要的爭議嗎？這不是神經有問題嗎？」

洪秀柱說，民進黨老是要拿這種偏向意識形態的問題出來挑撥情緒、製造對立的話，是不是在轉移施政無能的焦點？這是不足為取的。她說，國父是創建中華民國的偉人，今天要用這種方法去污衊，是給自己難看，這件事情社會自有公評。

另外，宣布參選國民黨主席的副主席郝龍斌說，民進黨的立法委員提些有意義的法案，改新台幣的樣張跟版本，「1000元不會變2000元」、「不要再鬧了」。1060204

(中央社)