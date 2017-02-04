林聰賢入閣 宜蘭綠營卡位接班
宜蘭縣長林聰賢接掌農委會主委，形成宜蘭綠營人士提早準備卡位縣長寶座。林聰賢今天說，相信民進黨會有一定機制，選出最好的人選出來角逐。
林聰賢將轉任農委會主委，縣長職缺暫時將由宜蘭縣長副縣長吳澤成代理。
此外，隨著這樣的政局波動，宜蘭市長江聰淵、冬山鄉長謝燦輝等宜蘭綠營人士在去年底也已開始準備明年底宜蘭縣長選舉，甚至立委陳歐珀也被勸進。
國民黨方面，前縣長呂國華、前宜蘭縣副縣長林信華、羅東鎮長林姿妙等也已開始積極布局。
林聰賢上午在縣府接受採訪時說，宜蘭縣是民主聖地，選民有一定水準，現在有很多人願意出來參選，這表示宜蘭縣長這份工作值得挑戰，這都是好事，有競爭才會進步，相信民進黨會有一定機制選出最好的人選出來角逐，縣民也會選出最好的人選。
媒體詢問，民進黨是否會因此提早在宜蘭縣提名縣長參選人選？吳澤成代理後是否能投入選戰？林聰賢說，這是民進黨的工作，相信民進黨團隊會理出頭緒，但他會建議這些躍躍欲試想要參選的人都要能有共識，那就是「有競爭一定要有合作」，並讓縣民看得到、讓縣民做出最好的選擇。選舉要選出大家最認同的人，希望有意參選的人應該把宜蘭的品牌精神守護好。
「我一直沒有參選的想法」吳澤成說，大家都很了解，他一直是過著公務人員的生活，從來沒有參選的規劃跟想法，只有想到每天怎樣協助縣長，把縣政做好。
至於日前被推薦為監察委員人選，吳澤成說，總統府還在審查中，這還是個未知數。1060204
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。