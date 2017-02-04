林聰賢入閣 宜蘭綠營卡位接班

宜蘭縣長林聰賢接掌農委會主委，形成宜蘭綠營人士提早準備卡位縣長寶座。林聰賢今天說，相信民進黨會有一定機制，選出最好的人選出來角逐。

林聰賢將轉任農委會主委，縣長職缺暫時將由宜蘭縣長副縣長吳澤成代理。

此外，隨著這樣的政局波動，宜蘭市長江聰淵、冬山鄉長謝燦輝等宜蘭綠營人士在去年底也已開始準備明年底宜蘭縣長選舉，甚至立委陳歐珀也被勸進。

國民黨方面，前縣長呂國華、前宜蘭縣副縣長林信華、羅東鎮長林姿妙等也已開始積極布局。

林聰賢上午在縣府接受採訪時說，宜蘭縣是民主聖地，選民有一定水準，現在有很多人願意出來參選，這表示宜蘭縣長這份工作值得挑戰，這都是好事，有競爭才會進步，相信民進黨會有一定機制選出最好的人選出來角逐，縣民也會選出最好的人選。

媒體詢問，民進黨是否會因此提早在宜蘭縣提名縣長參選人選？吳澤成代理後是否能投入選戰？林聰賢說，這是民進黨的工作，相信民進黨團隊會理出頭緒，但他會建議這些躍躍欲試想要參選的人都要能有共識，那就是「有競爭一定要有合作」，並讓縣民看得到、讓縣民做出最好的選擇。選舉要選出大家最認同的人，希望有意參選的人應該把宜蘭的品牌精神守護好。

「我一直沒有參選的想法」吳澤成說，大家都很了解，他一直是過著公務人員的生活，從來沒有參選的規劃跟想法，只有想到每天怎樣協助縣長，把縣政做好。

至於日前被推薦為監察委員人選，吳澤成說，總統府還在審查中，這還是個未知數。1060204

(中央社)