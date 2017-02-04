河北保定翻車事故 車上7人全死

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中國大陸河北省保定市安新縣昨天晚間發生一起翻車事故，車內7人全部死亡。中共安新縣委宣傳部網管辦負責人今天上午證實，死者均為年輕人，是朋友關係。事故原因在進一步調查中。

澎湃新聞報導，當地公安局指揮中心3日晚間10時36分獲報，安州鎮石塚村鄉間公路發生一起汽車撞牆側翻的交通事故。

警消趕赴現場發現，車上6人已無生命跡象，1人送醫急救無效宣告死亡。報導指出，事故原因目前正在進一步調查中。1060204

(中央社)