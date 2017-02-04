台北好水 燈節沿線設8處直飲台

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2017台北燈節今天開跑，台北自來水事業處在燈區沿線設8處直飲台，移動式直飲台具備3座出水口，配合成人、兒童一般身高，父母不需費力抱起小朋友喝水。

北水處表示，2017台北燈節下午開幕，在燈區沿線設置8處直飲台，讓賞燈民眾開心賞燈之餘，也能輕鬆喝到台北好水。

北水處說，直飲台供應的自來水均經嚴格檢驗，符合國家標準，民眾可安心飲用，為能符合民眾需求及各種活動的機動性，持續改進直飲台設施。

北水處表示，這次在燈節亮相的移動式直飲台為白色圓柱流線型台身，具備3座出水口，分別配合成人、兒童的一般身高，父母親不需費力抱起小朋友喝水，還增加鵝頸出水口，可以自備水瓶盛裝，減少一次性容器的使用，讓喝水更為環保便利。

北水處指出，直飲台沿中華路設置的6大主題區，其中西本願寺、中山堂已設直飲台，紅樓、福星國小、中山堂、中華路160號前也會增設移動式直飲台。

為讓民眾可在晚間方便尋找，移動式直飲台旁均設有指示燈座，賞燈民眾只要見到藍色水滴內有直飲圖案，就能喝到安全方便又環保的台北好水。1060204

(中央社)