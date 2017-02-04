NBA》柯瑞首度表態 想打東京奧運和世界盃

柯瑞很想拿下1面奧運金牌，彌補自己從未打過奧運的遺憾。(美聯社資料照)

去年養傷無奈缺席里約奧運的勇士球星柯瑞，近日接受《FIBA官網》訪問，強調很想擁有1面奧運金牌，跟他的年度MVP與總冠軍獎盃放在一起，除了想要參加2019年中國舉辦的世界盃男籃賽，也打算參與2020年東京奧運。

「就以目前來看，我有計畫參加2019年世界盃，假如健康的話，也想在東京奧運占據一席之地，」柯瑞表示，「上季我因為受傷無法參加里約奧運的決定，到現在我還認為是正確的選擇，就算這個決定相當艱難。」

「我放了不少精力在參與美國男籃國家隊事務上面，原本也很期待能夠首次代表美國參加奧運，不過當時我必須趕緊把傷養好，所以最佳選擇就是不打里約奧運，盡快恢復健康準備這個球季的到來。」

柯瑞在2010、2014年世界盃男籃賽幫助美國封王，卻始終跟奧運無緣，他對代表美國出賽仍然充滿熱情，「能跟最強的美國NBA球員一起組軍對抗世界強豪，那是完全不同感受，畢竟每年只有12人可以代表美國，那很特別。」

(中時電子報)