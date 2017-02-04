家中無女人 陸父子收藏7矽膠娃娃
中國大陸貴州省惠水市一名大叔自2004年離婚後便獨自撫養當時5歲的兒子成人。在這段過程中，他開始收藏矽膠成人娃娃，並為這些娃娃攝影。直到現在父子2人共收藏了7個成人娃娃。
大陸法制晚報微博今天報導，這名化名「離塵」的大叔說，他2010年在網路上接觸到矽膠成人娃娃的資訊，當時由於兒子上學的因素，自己每天一個人在家，便開始收藏成人娃娃作伴，直到現在已收藏了7個成人娃娃，總計花費至少人民幣10萬餘元（約新台幣近50萬元）。
離塵大叔說，雖然這些娃娃都具備「成人功能」，但他並未使用，而是將這些娃娃當作模特兒，為它們攝影、拍MV。他也在兒子滿18歲時，送給兒子1個成人娃娃作為成年禮。
他表示，很希望兒子能使用這個娃娃的「成人功能」，「我可不希望他為了解決問題隨便找個女人進家」。
但大叔的兒子表示，他將爸爸送給他的娃娃當作妹妹看待，自己的責任便是要照顧這個妹妹。
他也提到，父親的事情在媒體曝光後，媽媽也曾打電話質問自己，但他認為娃娃與真人都有優缺點，娃娃的優點在於「它不會背叛你」。
離塵大叔則說，許多人會抨擊收藏或使用成人娃娃的人是變態，但比起那些男盜女娼的人，這些人「正常多了」。1060204
(中央社)
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