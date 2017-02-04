南部空品差 高屏金門5測站達紅害等級

注意！南部空氣品質不佳，依據環保署空氣品質監測網中午12時最新資料顯示，高雄前鎮、小港、橋頭和屏東枋寮及外島金門共5個測站的空氣品質AQI數值，達到對所有族群不良的紅色等級。

其中屏東枋寮和高雄小港AQI數值達到153、高雄前鎮、橋頭和金門AQI數值達152，另有15處測站AQI數值達到對敏感族群不健康的橘色警戒等級，環保署提醒民眾外出記得戴口罩。

環保署提醒林口、竹山及雲嘉南地區橘色提醒（對敏感族群不健康）；另金門及高屏地區紅色警示（對所有族群不健康，宜減少在戶外活動）。

依據環保署空氣品質監測網最新資料顯示，AQI數值達到對敏感族群不健康的橘色警戒等級的15處測站，除了北部地區林口測站，中部地區的南投竹山測站外，其他集中在雲嘉南的嘉義、善化、台南，和高屏的楠梓、仁武、左營、前金、復興、美濃、鳳山、大寮、屏東、潮州等測站。

環保署監資處表示，今天中南部擴散條件差，污染物易累積，空品變差，金門則受到大陸境外污染物影響出現紅害等級。環保署呼籲敏感族群或老幼等抵抗力較弱者須留意。1060204

(中央社)