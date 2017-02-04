洪秀柱跑同鄉會團拜，巧遇吳敦義夫人

國民黨主席洪秀柱（中）4日前往北市錦華樓，一口氣跑了5場同鄉會、宗親會團拜活動，民眾也給予熱烈的掌聲並高喊國民黨加油。（姚志平攝）

國民黨主席洪秀柱（左）4日在趙氏宗親會活動中巧遇蔡令怡（右），洪秀柱致詞時強調這次國民黨主席選舉是君子之爭，而不是鬥爭。（姚志平攝）

國民黨主席洪秀柱4日前往北市錦華樓，一口氣跑了5場同鄉會、宗親會團拜活動，並在趙氏宗親會活動中巧遇蔡令怡，洪秀柱致詞時強調這次國民黨主席選舉是君子之爭，而不是鬥爭，請大家放心。

(中時)